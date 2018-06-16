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Сборная Египта проиграла Уругваю в день рождения Мохаммеда Салаха. В Грозном ее встретили тортом с золотой бутсой
15 июня форварду сборной Египта Мохаммеду Салаху исполнилось 26 лет. В этот день Египет играл с Уругваем в Екатеринбурге и проиграл 0:1. Впрочем, сам футболист на поле не вышел — из-за травмы.
Утром в субботу сборная Египта вернулась в отель в Грозном, где расположена их база. В лобби их ждал двухуровневый торт с золотой бутсой, приготовленный в подарок Салаху. «Группа чеченских болельщиков заставила Салаха улыбнуться», — сообщило агентство Reuters.
Телеканал НТВ отмечает, что организаторы решили поздравить Салаха не только из-за его спортивных достижений, но и из-за «исключительных человеческих качеств, в том числе активного участия в благотворительности».
Мохаммед Салах — нападающий «Ливерпуля». В этом сезоне он забил 44 гола в 52 матчах и был признан лучшим нападающим английской премьер-лиги.
Следующий матч Египет сыграет против России 19 июня в Санкт-Петербурге. Ожидается, что Салах примет участие в игре.
Сборная Египта по футболу базируется на ЧМ-2018 в Грозном. Из-за этого международные правозащитные организации написали письмо в ФИФА с просьбой повлиять на соблюдение прав человека в Чечне и дела правозащитника Оюба Титиева. В ФИФА заявили, что «озабочены ситуацией».