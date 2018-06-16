Сборная Египта проиграла Уругваю в день рождения Мохаммеда Салаха. В Грозном ее встретили тортом с золотой бутсой

15 июня форварду сборной Египта Мохаммеду Салаху исполнилось 26 лет. В этот день Египет играл с Уругваем в Екатеринбурге и проиграл 0:1. Впрочем, сам футболист на поле не вышел — из-за травмы.

Утром в субботу сборная Египта вернулась в отель в Грозном, где расположена их база. В лобби их ждал двухуровневый торт с золотой бутсой, приготовленный в подарок Салаху. «Группа чеченских болельщиков заставила Салаха улыбнуться», — сообщило агентство Reuters.

Телеканал НТВ отмечает, что организаторы решили поздравить Салаха не только из-за его спортивных достижений, но и из-за «исключительных человеческих качеств, в том числе активного участия в благотворительности».

Форварда сборной Египта Мохаммеда Салаха встречают стокилограммовым тортом Ruptly