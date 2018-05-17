Из дела Оюба Титиева пропали личные вещи, которые были у него при задержании

Мемориал
18:19, 17 мая 2018
Надежный источник

Из вещественных доказательств по делу главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, пропали некоторые его личные вещи. Об этом сообщается на сайте «Мемориала»

О пропаже вещей стало известно при изучении Титиевым и его адвокатами материалов дела и вещественных доказательств.

При осмотре автомобиля, в котором Титиев был задержан, обнаружилась пропажа видеорегистратора и оборудования для отслеживания маршрута машины, которые принадлежали «Мемориалу». Также среди вещдоков не оказалось травматического пистолета с патронами, разрешения на ношение оружия, трех мобильных телефонов, планшета и бумаг Титиева. 

В «Мемориале» считают, что к исчезновению вещей причастны полицейские, которые задержали Титиева 9 января. Тогда его сумка с вещами осталась в отделении.

По словам адвоката Петра Заикина, очевидно, что хищение предметов непосредственно связано с фабрикацией уголовного дела против Титиева; нельзя исключить и того, что это преступление может получить дальнейшее криминальное развитие, в частности, травматический пистолет ТТ может быть переделан в боевое оружие.

Мемориал
60-летнего правозащитника Оюба Титиева задержали в Чечне в январе. Полиция заявила, что нашла в его машине 180 граммов марихуаны. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.
«Мемориал» считает дело Титиева сфабрикованным и требует передать его на федеральный уровень.
Вскоре после ареста Титиева глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правозащитников «врагами народа», заявив, что они занимаются «стукачеством». «Таким людям нет места в Чечне», — сказал Кадыров.
В начале мая Оюбу Титиеву предъявили обвинение в окончательной редакции по статье «хранение наркотиков в крупном размере» (часть 2 статьи 228 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.
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