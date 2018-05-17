Из дела Оюба Титиева пропали личные вещи, которые были у него при задержании

Из вещественных доказательств по делу главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, пропали некоторые его личные вещи. Об этом сообщается на сайте «Мемориала»

О пропаже вещей стало известно при изучении Титиевым и его адвокатами материалов дела и вещественных доказательств.

При осмотре автомобиля, в котором Титиев был задержан, обнаружилась пропажа видеорегистратора и оборудования для отслеживания маршрута машины, которые принадлежали «Мемориалу». Также среди вещдоков не оказалось травматического пистолета с патронами, разрешения на ношение оружия, трех мобильных телефонов, планшета и бумаг Титиева.

В «Мемориале» считают, что к исчезновению вещей причастны полицейские, которые задержали Титиева 9 января. Тогда его сумка с вещами осталась в отделении.