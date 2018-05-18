шапито

В египетском зале Британского музея выставят бутсы Мохаммеда Салаха — лучшего нападающего чемпионата Англии

Meduza
09:39, 18 мая 2018

В египетском зале Британского музея в Лондоне выставят бутсы нападающего футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеда Салаха. Футболист признан лучшим нападающим английской премьер-лиги.

Бутсы Салаха будут выставлены в том же зале, где находятся древнеегипетские экспонаты: скульптуры фараонов, саркофаги и папирусы. Обувь футболиста станет временным экспонатом; бутсы будут находиться в музее до конца мая.

Хранитель экспозиции Древнего Египта Нил Спенсер назвал Салаха «символом современного Египта». Он также сообщил, что музей планирует приобрести и другие объекты, рассказывающие о повседневной жизни в Египте XX-XXI веков.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы