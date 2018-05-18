В египетском зале Британского музея в Лондоне выставят бутсы нападающего футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеда Салаха. Футболист признан лучшим нападающим английской премьер-лиги.

We’ve made an exciting new acquisition! To celebrate Egyptian footballing star @MoSalah being top scorer in the Premier League this season, we’ll be displaying his boots alongside objects from ancient Egypt in the run up to the Champions League final ⚽️🏆 pic.twitter.com/DBZDW5Q6kD — British Museum (@britishmuseum) May 17, 2018

Бутсы Салаха будут выставлены в том же зале, где находятся древнеегипетские экспонаты: скульптуры фараонов, саркофаги и папирусы. Обувь футболиста станет временным экспонатом; бутсы будут находиться в музее до конца мая.

Хранитель экспозиции Древнего Египта Нил Спенсер назвал Салаха «символом современного Египта». Он также сообщил, что музей планирует приобрести и другие объекты, рассказывающие о повседневной жизни в Египте XX-XXI веков.