ФИФА попросили помочь освободить главу чеченского «Мемориала». На ЧМ-2018 в Грозном будет база сборной Египта
Представители 14 международных и российских неправительственных организаций призвали президента ФИФА Джанни Инфантино «вступить в диалог» с властями России по вопросу соблюдения прав человека в Чечне, а также по делу главы грозненского филиала «Мемориала» Оюба Титиева.
Письмо, которое среди прочих подписали организации Human Rights Watch, Комитет по предотвращению пыток, Amnesty International и Российская ЛГБТ-сеть, опубликовано на сайте общества «Мемориал».
Обращение в ФИФА связано с тем, что организация утвердила Грозный как место размещения тренировочной базы сборной Египта на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Авторы письма полагают, что футбольная организация должна добиваться освобождения Титиева «с точки зрения ее ответственности в сфере уважения прав человека», закрепленной международным правом.
ФИФА должна призвать Россию и лично президента Владимира Путина обеспечить незамедлительное и безусловное освобождение Титиева, беспристрастное расследование нападений на «Мемориал», а также безопасную и благоприятную среду для защиты и продвижения прав человека без страха наказания, запугивания и репрессий.