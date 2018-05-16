ФИФА попросили помочь освободить главу чеченского «Мемориала». На ЧМ-2018 в Грозном будет база сборной Египта

Мемориал
10:48, 16 мая 2018
Надежный источник

Представители 14 международных и российских неправительственных организаций призвали президента ФИФА Джанни Инфантино «вступить в диалог» с властями России по вопросу соблюдения прав человека в Чечне, а также по делу главы грозненского филиала «Мемориала» Оюба Титиева.

Письмо, которое среди прочих подписали организации Human Rights Watch, Комитет по предотвращению пыток, Amnesty International и Российская ЛГБТ-сеть, опубликовано на сайте общества «Мемориал».

Обращение в ФИФА связано с тем, что организация утвердила Грозный как место размещения тренировочной базы сборной Египта на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. 

Авторы письма полагают, что футбольная организация должна добиваться освобождения Титиева «с точки зрения ее ответственности в сфере уважения прав человека», закрепленной международным правом.

ФИФА должна призвать Россию и лично президента Владимира Путина обеспечить незамедлительное и безусловное освобождение Титиева, беспристрастное расследование нападений на «Мемориал», а также безопасную и благоприятную среду для защиты и продвижения прав человека без страха наказания, запугивания и репрессий. 

Мемориал
Глава чеченского отделения «Мемориала» 60-летний Оюб Титиев был задержан в январе 2018 года. Как заявляла полиция, в его машине нашли 180 граммов марихуаны. Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.
«Мемориал» называл дело Титиева сфабрикованным и требовал передать его расследование на федеральный уровень; эту просьбу поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против передачи дела, назвав правозащитников «врагами народа».
14 мая 60 российских деятелей науки и культуры подписали открытое письмо на имя Владимира Путина в защиту Оюба Титиева. Рамзан Кадыров назвал обращение попыткой давления на следствие и суд.
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