Группа «Аукцыон» запустила круглосуточный телевизор Все вертится, а-а-а-а-а, все вертится, о-о-о-о-о!

Музыканты петербургской группы «Аукцыон», несмотря на карантинные ограничения и отмену концертов, продолжают радовать поклонников, широко используя возможности ютьюба.

Для начала лидер коллектива Леонид Федоров завел себе канал, на котором опубликовал несколько новых и раритетных клипов, а также сыграл квартирный концерт на кухне под гитару.

Затем при поддержке издания «Арзамас» группа провела очень забавную онлайн-презентацию своего нового альбома «Мечты» (кстати, это одна из лучших российских пластинок 2020 года!): в прямом эфире музыканты, каждый у себя дома, сидели и слушали новые песни, смеялись, танцевали и даже немного выпивали.

Аукцыон — «Мечты» • Онлайн-премьера нового альбома на Arzamas auktyon

Теперь же на ютьюбе и в фейсбуке запустился 24-часовой эфир, в котором показывают клипы, архивные съемки и концерты «Аукцыона», издававшиеся лейблом «Геометрия». Они охватывают период с 1990 по 2013 год. Как рассказал «Медузе» директор группы Сергей Васильев, эфир будет идти 16 июня весь день, а на этих выходных его повторят.

Аукцыон 24часа auktyon

Но и это еще не все. 19 июня «Аукцыон» намерен провести настоящую концертную презентацию альбома «Мечты». Для этого музыканты соберутся на студии на «Мосфильме», и оттуда c 20:00 будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайте группы.

Для доступа к эфиру зрителям нужно будет приобрести билет за 800 рублей. Запись концерта для всех, кто купит билет, будет доступна для просмотра еще в течение полугода.