На сайте образовательного проекта «Арзамас» состоялась премьера «Гимна чуме» — совместного альбома лидера группы «Аукцыон» Леонида Федорова и басиста группы «Крузенштерн и пароход» Игоря Крутоголова.

В качестве текстов использовались стихотворения Александра Пушкина — от «Памятника» и отрывков из «Евгения Онегина» до недоработанного «Чижика». Песня «Гимн чуме» изначально была написана для спектакля Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии». Всего на альбоме 15 композиций, каждая из них сопровождается комментариями филолога Алины Бодровой, которые вы также можете прочитать на сайте «Арзамаса».

Ранее Федоров уже выпускал клип на песню «Талисман».

Arzamas