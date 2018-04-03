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Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров дал уличный концерт в поддержку историка Юрия Дмитриева

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14:40, 3 апреля 2018
Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров дал уличный концерт в поддержку главы «Мемориала» в Карелии, историка Юрия Дмитриева. Федоров выступал в сквере Чингиза Айтматова в Москве. «Новая газета» вела прямую трансляцию. Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии из-за найденных у него снимков приемной дочери. Историк свою вину отрицает, заявляя, что фотографировал девочку обнаженной, чтобы контролировать ее развитие. Вынесение приговора назначено на 5 апреля. Обвинение требует для Дмитриева девять лет колонии.
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