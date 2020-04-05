«Петля пристрастия», «Аукцыон», «Сплин», Дрейк и Земфира «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Александр Васильев пишет письмо Гарри Поттеру, Земфира поет про Крым (на самом деле нет), а «Аукцыон» и Дрейк так по-разному сидят на карантине. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
«Петля пристрастия» «Норма»
Плакатный панк-парафраз нетленных антиутопий Оруэлла и Сорокина — в свете всеобщего карантина стремительно воплощающийся из фантазии в реальность.
«Аукцыон» «Тиша»
Похоронный марш с балканскими дудками о том, что жизнь это не шутки. Душеполезно, как и все остальное из-под пера Леонида Федорова.
Дрейк «Toosie Slide»
Карантин Дрейка, слоняющегося по своему особняку под залпы фейерверков, выглядит как издевательство. Но танец из клипа явно станет вирусным.
«Сплин» «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите»
Александр Васильев жалуется английскому волшебнику на российскую безнадегу. Выхода все еще нет. Спасает только сингл молт.
Yves Tumor «Romanticist / Dream Palette»
Романтик Шон Боуи обращается к более доступному, роковому звучанию, создав в результате одну из самых интересных и удачных пластинок года.
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Земфира «Крым»
Все последние, крайне редкие песни Земфиры — о несчастной любви и расставаниях. Но большими событиями они становятся скорее по инерции.
Thundercat «Innerstellar Love»
Басист-виртуоз Стив Брюнер остается ярчайшим представителем американского ню-джаза. Новая работа к ознакомлению обязательна.
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Мак Сима Мгла «ЭНЭЛО»
Рэпер из Кирово-Чепецка все четче и увереннее пробивает себе дорогу в большие звезды.
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Theodor Bastard «Лес»
Красивое и завораживающее видео от прославленных петербургских этно-мистиков, снятое в лесах на Карельском перешейке.
«Тима ищет свет» «Клоун»
Навороченный театральный альбом-самокопание про борьбу с внутренними страхами. Впрочем, не без выдающихся песен — как вот эта.
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