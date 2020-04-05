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«Петля пристрастия», «Аукцыон», «Сплин», Дрейк и Земфира «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Александр Васильев пишет письмо Гарри Поттеру, Земфира поет про Крым (на самом деле нет), а «Аукцыон» и Дрейк так по-разному сидят на карантине. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!