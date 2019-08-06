«Злыдни всегда были и всегда будут. Но будут и такие люди, как Юрий Дмитриев» Лидер «Аукцыона» Леонид Федоров спел на «Дожде» три новые песни в поддержку главы карельского «Мемориала»

Телеканал «Дождь» показал 22-минутное выступление лидера «Аукцыона» Леонида Федорова в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, который занимался поиском захоронений жертв репрессий и которого сейчас судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери (виновным он себя не признает).

Федоров спел три ранее не исполнявшиеся песни — «Попугай», «Из неба и воды» и «Все для них», а также песни «Гроза», «Душа» и «Птица».

«На мой взгляд, Сталин и все, кто участвовал во всех этих прекрасных делах в кавычках, — злодеи. Поэтому все, кто пытаются обелить этих злодеев — на мой взгляд, такие же злодеи. Те, которые пытаются помешать таким хорошим людям, как Юрий Алексеевич Дмитриев, мне кажется, тоже злодеи. <…> Злыдни они и есть злыдни, всегда они были и всегда будут. Но будут и такие, слава богу, люди, как Юрий Дмитриев», — сказал Федоров.