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«Аукцыон», Даша и Сережа, Джейми хх и Чарли ХСХ — и новое альтер эго Басты «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: The Streets и Tame Impala поют дуэтом, гитарист Radiohead Эд ОʼБрайен выпускает долгожданный сольный альбом, а рэпер Баста превращается в электронщика Gorilla Zippo. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!