«Аукцыон», Даша и Сережа, Джейми хх и Чарли ХСХ — и новое альтер эго Басты «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: The Streets и Tame Impala поют дуэтом, гитарист Radiohead Эд ОʼБрайен выпускает долгожданный сольный альбом, а рэпер Баста превращается в электронщика Gorilla Zippo. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
«Аукцыон» «Мечты»
Леонид Федоров гуляет по пустынным московским задворкам, уморительно пританцовывая. Хотя обстоятельства и песня, казалось бы, не располагают.
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Даша и Сережа «Ни о чем»
Легкая музыка для нелегкого времени, которой немедленно хочется поделиться с самыми близкими.
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Charli XCX «Forever»
Пора признать, что клипы из нарезок домашней изоляции наскучили еще быстрее, чем онлайн-концерты. Но песня отличная, одна из лучших у Чарли.
EOB «Olympik»
Крепкий разноплановый гитарный долгострой от Эда ОʼБрайена из Radiohead. Этот трек звучит как U2 времен альбома «Pop», то есть бесподобно.
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The Streets и Tame Impala «Call My Phone Thinking Iʼm Doing Nothing Better»
Майк Скиннер названивает друзьям-музыкантам, а Кевин Паркер оправдывается за то, что не взял трубку. Дуэт, о котором никто не мог и мечтать.
Фиона Эппл «Cosmonauts»
Пятый альбом певицы собрал ошеломительные отзывы в прессе и, вероятно, досрочно стал главной записью года в США. В России же ее творчество малозаметно.
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Jamie xx «Idontknow»
Главарь The xx вернулся из пятилетнего сольного затворничества — не с лучшим, но убийственно ритмичным треком.
Bon Iver «PDLIF»
Успокаивающая колыбельная для всех одиноких сердец на карантине. Доходы от трека перечислят на борьбу с COVID-19.
Rina Sawayama «XS»
Японка из Лондона, новая фаворитка критиков, на дебютном альбоме выдает гремучую мешанину — от R&B до поп-металла. В клипах тоже чертовщина.
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Gorilla Zippo «Bad Bad Girl»
В день своего 40-летия Василий Вакуленко выпускает альбом такой же олдскульной электроники, на которой когда-то рос. Записано и снято в гетто Майами.