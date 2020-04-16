На лейбле «Родной звук» вышел совместный альбом певицы Даши Шульц и лидера группы Parks, Squares and Alleys Сергея Хавро под названием «Волшебство» — девять романтичных, мечтательных и очень красивых песен о радостях и печалях молодости. «Медуза» представляет премьеру альбома, который с уверенностью можно назвать одним из главных дебютов на российской инди-сцене, и публикует интервью с авторами пластинки.

Альбом «Волшебство» на всех цифровых платформах: слушать

— Как вы познакомились и решили поработать вместе?

Даша: Сережа написал мне в ВК, попросил написать рецензию на его новый альбом. Он был просто замечательным, к слову! У меня тогда были непростые времена в музыке, я думала, что больше не буду ею заниматься. Сережа предложил спеть песню с ним на концерте — я ходила на репы, сидела на полу и слушала, мне было очень хорошо с Parks, Squares and Alleys. Я поняла, что сейчас это единственный человек, которому я хочу и могу доверять и как другу, и как творцу. Он предложил сделать вместе песню на русском — я, конечно же, согласилась. В процессе создания мы поняли, что нужно делать совместный проект. Такого единения в творческом процессе у меня еще не было — это ни с чем нельзя сравнить. У Сережи абсолютно искреннее и доброе сердце, и если делать музыку — то только по любви. Я почувствовала тогда, что поднимаюсь с колен.

Сережа: Я давно следил за творчеством Даши и в 2018 году, за месяц до релиза своего альбома, решил разослать его различным музыкантам, чтобы они написали честные рецензии. В их числе была Даша, и так совпало, что в тот момент она уходила с лейбла. Пребывая в глубокой депрессии, она всерьез думала о том, что больше никогда не будет заниматься музыкой. Я решил хоть как-нибудь ее поддержать и предложил исполнить вместе несколько песен на предстоящем концерте «Парков», а Даша предложила мне побыть испытуемым в ее научном исследовании (она учится на клинического психолога). После концерта мы договорились записать совместную песню. Первым появился на свет трек «Океан», и стало ясно, что одной песни нам будет мало и мы так же легко можем записать полноценный альбом.

— Это единичный проект или будете дальше вместе продолжать?

Даша: Конечно, уже продолжаем. Даже когда мы просто веселимся, рождаются песни.

Сережа: Это точно не единичный проект, у нас уже есть демки для половины следующего альбома. А пока мы мастерили этот альбом, даже успели шутки ради записать рэпчик.

— Чем вы вдохновлялись при записи? Надо признать, что стилистически получился очень разносторонний альбом, в разбросе, например, от Beach House и Slowdive до The Smiths и The Cure. Как минимум это свидетельствует о хорошем вкусе и эрудиции.

Даша: Я вдохновлялась Сережей, нашими разговорами и нашими же песнями. Но, конечно же, долю нежности внес фильм «Вам и не снилось», песни Cocteau Twins. Помню, Сережа читал книгу про мифы, а потом родилась «Асфодель».

Сережа: Мы сошлись во вкусах, и определенно что-то интуитивно создавалось с оглядкой на вышеперечисленные группы. Еще можно добавить Cocteau Twins, New Order, Northside или The Hit Parade. Но саму атмосферу и настроение песен мы хотели приблизить к советским композиторам, в частности, Алексею Рыбникову. Нам не хватало романтики и наивизма в современной музыке, и мы писали песни для тех, кто истосковался по этому так же, как и мы.

— Как вам сочинялось вместе? Кто приносил идеи? Насколько быстро их реализовывали?

Даша: Реализовывали на кухне, сидя на полу с включенной плитой, чтобы было теплее. Идеи были совместные — нужны были только листок, ручка, кофе и сигареты. И так до самого утра, пока не допишем. Возвращаясь домой, я слушала демо, мы обменивались традиционным «Я дома. Спокойной ночи», но потом оказывалось, что не ложились, а продолжали крутить трек на повторе.

Сережа: У нас была отработанная схема: на выходных Даша вечером после учебы приезжала ко мне, мы пили кофе на кухне и просто разговаривали о жизни, делились историями и мыслями обо всем на свете, как герои фильма Джима Джармуша. После полуночи мы в темноте начинали думать над новой песней, я брал в руки гитару, мы набрасывали основную гармонию и вокальную мелодию, потом начинали писать текст при свете фонарика. Не разъезжались, пока не придумаем песню до конца и не запишем демку на диктофон. Обычно, песня была готова к 8–10 утра.

— Где это все записано и на чем сыграно? Для условного bedroom-pop очень богатая запись.

Даша: Записано все дома у Сережи. Это лучшая в мире студия, с котиками!

Сережа: У меня дома есть все необходимое: микрофон, бас, электрогитары и укулеле. Леша Кожевников (он играет в «Парках» на гитаре) записал для нас скрипку в песне «Асфодель». Все остальное делали на компе, а в качестве шейкера и перкуссии использовали семена чиа и смесь четырех перцев.

— Какой язык все же лучше для поп-песни — русский или английский?

Даша: Важен не язык, а то, что ты хочешь передать людям своей песней. Бывает такое, что песни на русском самые откровенные — и не трогают; но на английском найдется такая, что будешь рыдать в три ручья (у меня это Daughter «Smother»).

Сережа: На самом деле это неважно, язык — еще один инструмент. На русском писать сложнее, несмотря на то, что мы на нем постоянно говорим и думаем. Когда я дал послушать «Океан» англичанам, они вообще подумали, что это японский.

— Какая ваша любимая песня в альбоме? Ну или центральная, по которой можно судить о всей пластинке?

Даша: У меня все любимые. Если говорить о центральной — это песня «Волшебство», ведь именно так все происходило у нас на кухне.

Сережа: Мне сложно дать однозначный ответ, но я выберу «Океан», потому что с этой песни началось волшебство.

— Как бы вы кратко сформулировали — о чем и для кого этот альбом?

Даша: Для всех, кому не хватает волшебства. Альбом об искренности, нежности вперемешку с разными невыдуманными историями и падающими звездами.

Сережа: Этот альбом для всех, кто любит светлую грусть.

— Не жалеете, что альбом выходит в такое странное время? Может быть, от этого будет несколько смазан эффект? Или, наоборот, это как раз музыка для интровертов, как поется в одноименной песне?

Даша: Про вышедшие синглы люди пишут, что это как раз то, что сейчас нужно, — я примерно так же и считаю. Музыка — как лекарство, она обволакивает, успокаивает; ты тонешь в ней и забываешь обо всех заботах.

Сережа: Мне кажется, музыка — лучший способ сбежать от реальности. Особенно сейчас, когда остается только сидеть дома и ждать новые тревожные известия. Я надеюсь, что этот альбом поможет отвлечься от беспокойства о будущем и позволит насладиться мимолетным мгновением настоящего.

— После карантина сможете это все повторить живьем? Есть ли у вас концертный состав?

Даша: Конечно, сможем. Готовый состав есть. Мы ждем этого с нетерпением. Наверное, только тогда мы осознаем, что действительно выпустили то, над чем так долго работали, и сможем передать людям все, что у нас накопилось.

Сережа: Мы уже планировали репетиции и подготовку к презентации альбома, но случился карантин, поэтому все пришлось отменить. Живой состав хотели сделать максимально компактным и сыграть как можно больше новых, еще не вышедших песен.

Беседовал Александр Филимонов