Следователю на снимках нарисовали защитную маску. Сперва в СК говорили, что она настоящая. А потом просто все удалили!

Управление СК по Белгородской области 9 июня удалило со своего сайта фотографию, сделанную во время встречи главного следователя Алексеевского района Александра Сиденко с работниками скорой помощи. На снимке Сиденко носил черную защитную маску. Вот только маска была прифотошопленная — об этом 8 июня написал телеграм-канал «Белгород № 1».

«Судя по проверке EXIF фотографии, ее редактировали в приложении YouCam Makeup для нанесения онлайн-макияжа», — отмечалось в сообщении.

Отреагировали на эту новость как-то так:

При этом, по информации Baza, сам Сиденко утверждал, что действительно носил маску во время встречи. В самом белгородском СК также заявили, что это не фотошоп. Однако спустя день снимок с сайта все-таки убрали. Тем не менее снимок сохранился в кэше сайта.

«Мы удалили эти фотографии во избежание последующего негатива и проверяем, как обстояли дела на самом деле», — прокомментировали в белгородском управлении СК, пообещав разобраться, что же произошло на самом деле.