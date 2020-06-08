Следователю из Белгорода пририсовали защитную маску на фото встречи с медиками

Управление СК по Белгородской области пририсовало защитную маску следователю Александру Сиденко на фотографии со встречи с сотрудниками скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал «Белгород № 1».

«Судя по проверке EXIF фотографии, ее [фотографию] редактировали в приложении YouCam Makeup для нанесения онлайн-макияжа», — пишут авторы канала.

Сам Сиденко утверждает, что был в маске, а фотографию никто не редактировал, передает Baza.

В пресс-службе белгородского СК изданию «Подъем» не смогли ответить, «каким образом на фото у следователя появилась маска».

Почти все медики на фото без масок. Поводом для визита следователя были их жалобы на нехватку средства защиты.