The Sun составил список блогеров, которые не умеют пользоваться фотошопом. Среди них Анастасия Волочкова

Британский таблоид The Sun показал фотографии инстаграм-блогеров, которые слишком увлекаются ретушью. Среди неестественных снимков оказалась фотография Анастасии Волочковой.

Таблоид обратил внимание на январский снимок Волочковой, сделанный на Мальдивах. «Если вы посмотрите на горизонт, сразу станет ясно, что изображение хитро подправили», — пишет издание.

Кроме Волочковой в топе оказались американский певец Джон Майер (автор-песенник, гитарист, обладатель семи премий «Грэмми»), ютьюб-блогер Себастьян Бэйлс (у его канала 240 тысяч подписчиков) и другие неназванные пользователи соцсетей с длинными шеями и большими глазами.

Подписчики Волочковой в инстаграме замечали ретушь и на других фотографиях балерины. На их комментарии артистка не отвечала.