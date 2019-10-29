Кажется, Тим Кук не пользуется наушниками Apple. Ему просто подрисовывают их в фотошопе

Глава Apple Тим Кук обновил фотографию профиля в твиттере. На снимке в его ухо вставлен наушник AirPods Pro — компания как раз показала новую модель 28 октября. Казалось бы, ну и что такого? Но снимок выглядит в точности как предыдущая аватарка Кука, только отредактированная в фотошопе.

Похожий случай произошел в марте, когда Apple запускала второе поколение наушников — тогда Куку также подрисовали наушник на фото в профиле. На это обратил внимание журналист издания The Verge Хаим Гартенберг.

Другой журналист The Verge Шон Холлистер попытался найти фотографию Кука в AirPods, но у него ничего не получилось. В 2016 году Кук давал интервью об AirPods каналу ABC News — во время беседы он просто сделал вид, будто вставил наушник.

Интервью Тима Кука ABC News

Есть ли у всего этого объяснение? Почему Кук отказывается пользоваться собственными наушниками — по крайней мере, публично? Вот как считает журналист The Verge: «Я оставлю этот вопрос без ответа — веселее дать вам подумать самим. И совсем не потому, что ответ, скорее всего, довольно очевиден. Например: „У Кука нет времени на то, чтобы самостоятельно вести аккаунт в твиттере“ или „Apple до смерти боится, что кто-то сфотографирует Кука в тот момент, когда один из наушников случайно выпадет у него из уха“».