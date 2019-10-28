Apple показала новые AirPods с шумоподавлением. Теперь они втыкаются в уши

Компания Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro. Они поступят в продажу 30 октября.

В отличие от предыдущих AirPods, новая модель представляет собой наушники-затычки. В комплекте с ними будут три мягких насадки разного размера.

В новой модели также впервые будет активное шумоподавление — встроенный микрофон будет улавливать внешние шумы, после чего наушники будут компенсировать их обратной звуковой волной.

Как утверждает Apple, наушники будут работать без подзарядки 4,5 часа. В России AirPods Pro будут стоить 20990 рублей.