Исландский фотограф Гуннар Фрейр отправился на пляж с черным песком Рейнисфьяр. Обычно там хватает туристов — пляж в особенности популярен у фанатов «Игры престолов», ведь именно здесь снимали несколько сцен из седьмого сезона шоу.

Сейчас из-за коронавируса на Рейнисфьяре совсем никого нет. Фрейр воспользовался моментом и с помощью дрона снял опустевший пляж. Вот что получилось:

В инстаграме Фрейра можно найти и другие снимки исландской природы. Исландии никогда много не бывает, поэтому полюбуйтесь!