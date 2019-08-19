В Исландии устроили церемонию прощания с ледником Огйокудль. Он растаял из-за глобального потепления

Jeremie Richard / AFP / Scanpix / LETA

В Исландии 18 августа устроили «похороны» Огйокудля — первого в стране крупного ледника, который был признан мертвым из-за глобального потепления. Огйокудль образовался около 700 лет назад. По данным NASA, в 1901 году его площадь составляла 15 квадратных километров, сейчас — менее одного квадратного километра. В 2014 году он был признан мертвым льдом (так называют остатки ледника, прекратившего ).

Огйокудль 14 сентября 1986 года Joshua Stevens / NASA

Церемония прощания с Огйокудлем прошла на вершине вулкана Ог, которую покрывал ледник. На ней присутствовали около 100 человек. Среди них были исследователи в области экологии из Исландии и США, а также политики, в частности, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и Мэри Робинсон — экс-президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека, которая занимается защитой окружающей среды.

Огйокудль 1 августа 2019 года Joshua Stevens / NASA

Участники «похорон» устроили минуту молчания и установили на вершине вулкана мемориальную табличку с посланием потомкам. «Огйокудль — первый исландский ледник, потерявший статус ледника. В ближайшие 200 лет такая же участь все наши ледники. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать. Только вам дано узнать, сделали ли мы это», — гласит табличка. Снизу написано «415 ppm CO2». Это отсылка к рекордному уровню двуокиси углерода в атмосфере, зафиксированному в мае 2019 года.

Табличка стала первым в мире памятником леднику, потерянному из-за глобального потепления, заявил AFP специалист по антропологи из Университета Райса в Техасе Саймин Хау. В 2018 году он вместе с коллегой Домиником Бойером снял документальный фильм про Огйокудль; именно они предложили устроить «похороны» ледника. «Я надеюсь, эта церемония вдохновит не только нас здесь в Исландии, но и остальной мир. Потому что происходящее здесь — лишь одно из проявлений климатического кризиса», — заявила глава правительства Исландии Катрин Якобсдоттир.

В Исландии простились с исчезнувшим из-за потепления ледником Meduza

Накануне церемонии прощания с ледником Якобсдоттир написала в The New York Times колонку, посвященную опасности глобального потепления. В ней говорится, что ледники занимают 11% территории Исландии; наибольшего размера они достигли в конце XIX века, после чего стали таять — особенно быстро в последние 20 лет. Аналогичные процессы происходят по всему миру, что оказывает негативное влияние на глобальную экосистему, повышает уровень мирового океана и увеличивает риск возникновения тайфунов и ураганов.

Ледники тают из-за роста температуры на Земле. Этому способствует выброс в атмосферу парниковых газов — в первую очередь двуокиси углерода. По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата ( ), без резкого снижения выбросов парниковых газов до конца XXI века температура на планете вырастет на два градуса Цельсия. Такого потепления ледники не выдержат, предупредила Якобсдоттир.

Она напомнила, что правительство Исландии в 2018 году приняло новый план по сохранению окружающей среды, предполагающий снижение выбросов двуокиси углерода до нуля к 2040 году, — и призвала усилить борьбу с потеплением по всему миру. «Большие и малые народы, деловые круги и правительства, сообщества и отдельные люди — мы все должны сыграть свою роль. Мы знаем, что происходит и что нужно делать. Помогите нам сохранить лед в Исландии», — написала Якобсдоттир.

Ольга Корелина