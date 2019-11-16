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Только 0,005% населения Земли могут правильно произнести название этого исландского ледника. Вы среди них? Максимально короткий тест в честь Дня исландского языка

16 ноября отмечается День исландского языка. Это один из самых сложных языков, который сохранил древнюю систему спряжения глаголов и склонения существительных. А еще там очень сложное произношение. Например, по оценке лингвистов из Global Language Monitor, только 320 тысяч человек могут правильно произнести название ледника в Исландии под названием… Не скажем каким — давайте сами!

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Фото: Ivana Zelenakova / Shutterstock.com