Исландский фотограф Хаукур Сноррасон рассказал в фейсбуке, как в августе 2018 года потерял свой iPhone 6S Plus — и каким образом позже нашел его. Во время полета на небольшом самолете фотограф через открытое окно снимал на видео паводок на реке Скафтау в южной Исландии. А потом случайно выронил телефон! Тот пролетел около 60 метров и упал в каменистой местности, где река вышла из берегов и все затопила.

Сноррасон надеялся, что кто-нибудь найдет его айфон. Так и случилось, но уже в сентябре 2019 года. Устройство обнаружили гулявшие там туристы. Они подключили айфон к компьютеру, увидели название «Haukur´s iPhone», связались с фотографом и, приехав в Рейкьявик, передали телефон.

«Знаете что? Выяснилось, что айфон все еще работает после года, проведенного на земле! В условиях исландской погоды!!», — удивился Сноррасон. Он отметил, что по-прежнему может выходить в интернет и отправлять фото и видео. «Единственное серьезное повреждение — когда я звоню, другие люди не слышат меня», — отметил он.

На телефоне сохранился ролик, который Сноррасон снимал во время полета. На записи видно, что после короткого и достаточно сумбурного падения телефон остался лежать на земле.