шапито
Флешмоб: самое время выяснить, что вы за диван. Может, угловатый? Или стильный и державный? Вот как это узнать
Источник: Meduza
Никто:
Абсолютно никто:
Участники очередного флешмоба в твиттере: а давайте выясним, какой я диван! Правила такие: нужно зайти в поисковик, вбить свое имя и слово «диван». Потом сделать скриншот и опубликовать в твиттере. Готово!
Из описания диванов можно выяснить много нового о себе:
- Анатолии какие-то «угловатые»
- Дарьи — «с нотками колхоза»
- А Артемы — «с пестрой обивкой».
А сами диваны… в общем, это надо видеть!