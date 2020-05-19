Флешмоб: самое время выяснить, что вы за диван. Может, угловатый? Или стильный и державный? Вот как это узнать

Никто:

Абсолютно никто:

Участники очередного флешмоба в твиттере: а давайте выясним, какой я диван! Правила такие: нужно зайти в поисковик, вбить свое имя и слово «диван». Потом сделать скриншот и опубликовать в твиттере. Готово!

Из описания диванов можно выяснить много нового о себе:

А сами диваны… в общем, это надо видеть!

Настя

Элина и Ярослав

Ася

Даша

Борис и Евгения

Максим

Виктория и Артем

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