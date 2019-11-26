Российский дизайнер Гарри Нуриев создал диван, набитый бракованной одеждой Balenciaga

Живущий в Нью-Йорке российский дизайнер Гарри Нуриев представил коллаборацию с брендом Balenciaga. Это угловой диван, набитый бракованной и нераспроданной одеждой парижского модного дома. Диван покрыт прозрачным винилом. Под ним видна одежда из коллекций Balenciaga. Нуриев работал над диваном около двух месяцев. Коллаборацию с Balenciaga представят на выставке Design Miami 2019.

В прошлом году дизайнер представил коллекцию офисной мебели Balenciaga. Инсталляция была вдохновлена его воспоминаниями о работе в небольшом российском архитектурном бюро.