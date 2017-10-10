Кроссовки окончательно стали самой модной обувью. Где найти раритет? Что покупать, а что нет? И как на этом заработать?

Всеобщему помешательству на кроссовках уже не один год, но сейчас оно дошло до предела: adidas планирует коллаборацию с Фарреллом Уильямсом и Chanel, стоимость поддельных (!) кроссовок Balenciaga доходит до 450 долларов, а американский комик Ларри Дэвид с его любимыми «старперскими кроссовками» вдруг оказывается законодателем мод. По просьбе «Медузы» коллекционер кроссовок Сероб Хачатрян рассказывает, что нужно знать о них в 2017 году — и какие модели покупать, чтобы быть в тренде (если вы не готовы потратить тысячу долларов на одну пару обуви).

Почему кроссовки так популярны? Это же просто спортивная обувь!

Тут есть несколько причин. Во-первых, кроссовки вместе со спортивным стилем вышли из субкультуры и спортзалов в мейнстрим. Сейчас это попросту самая удобная обувь для жизни в большом городе (и вне его) — неслучайно несколько лет назад женщины массово сменили каблуки на кроссовки, которые носят хоть с платьями, хоть с классическими пальто. Если раньше в кроссовках могли не пустить в клуб или ресторан, то сейчас все ровно наоборот — по кроссовкам можно определить социальный статус их обладателя.

Во-вторых, хип-хоп-культура, неотъемлемой частью которой всегда были кроссовки, окончательно победила рок, поп и даже шансон. Кроссовки стали связующим звеном между музыкантами и их поклонниками, обозначающим причастность к культуре; эту тенденцию подхватили все ведущие производители спортивной обуви, заключая контракты с популярными артистами. Как замечает The Telegraph, кроссовки с их бесконечным разнообразием дают, с одной стороны, возможность выделиться — а с другой, ощутить принадлежность к модному сообществу.

A post shared by adidas Originals (@adidasoriginals) on Mar 29, 2017 at 5:29am PDT

Кроссовок так много! Как понять, что круто, а что нет?

Новые кроссовки появляются в мире чуть ли не каждый день, поэтому больше всего сейчас ценятся лимитированные коллекции. Не так важно, кто именно их выпустил и сколько они стоят, важно — что таких больше ни у кого нет (ну, или мало у кого есть). Часто пара такой коллекции может стоить не больше 10 тысяч рублей, но обзавестись ей все равно сложно — потому что за любой «лимиткой» тут же выстраивается очередь. Для особо повернутых на эксклюзивности есть «кастомы» (то есть кроссовки, сделанные на заказ в одном экземпляре) и так называемые «Friends & Family» — это кроссовки, которые заказчик (как правило, это популярный артист) попросил сделать для себя и своего окружения. Если они и поступают в продажу, то только для избранного круга людей.

Скажем, рэпер Калед постоянно заказывает у Jordan разные кастомы — себе и друзьям; у него в коллекции — больше четырех тысяч пар. Правда, часто люди из его тусовки оказываются не слишком сентиментальными и выкладывают подаренные экземпляры на продажу за дикие деньги. Очень много F&F делают и другие хип-хоп-музыканты — например, Дрейк, Фаррелл или Пуша Ти.

Коллекция кроссовок рэпера Каледа Complex

Вторая важная тенденция — это коллаборации. От простых, когда сотрудничают двое (Supreme X Louis Vuitton, Kendrick Lamar X Reebok, Rick Owens X adidas, Public School X Air Jordan) — до сложных, когда собирается целая команда. Например, несколько недель назад появился анонс коллаборации adidas NMD, Фаррелла Ульямса и Chanel, а еще недавно на троих сообразили обувь Comme des Garçons, Nike Air Force 1 и Supreme. Все это, как правило, союзы больших кроссовочных брендов (Nike, adidas, Reebok, Puma, Jordan, Vans) с артистами или спортсменами (Рианна, Дрейк, Тайлер Зе Криейтор, ЛеБрон Джеймс, Кобе Брайант, Стефен Карри), либо с модной маркой, не специализирующейся на кроссовках (Palace, The Stussy, Kenzo, Anti Social Social Club, Stone Island).

A post shared by FENTY PUMA BY RIHANNA (@fentyxpuma) on Sep 21, 2017 at 7:36am PDT

Третий яркий тренд — «чем хуже, тем лучше». Уже несколько лет на пике моды кроссовки, которые проходят по категории ugly shoes (то есть буквально «уродливая обувь»). Самая доступная «уродливая» пара кроссовок — Reebok Instapump Fury в базовой модели. Свои вариации этого силуэта представили и основатель модного бренда одежды Vetements Демна Гвасалия, и рэпер Фьючер, и Джими Ву (глава тайваньского бренда уличной одежды Invincible), и японский рэпер Вербал, и дизайнер Джун Ватанабе. В adidas за такие эксперименты отвечает один из ведущих современных модных дизайнеров Раф Симонс, выпустивший силуэт Ozweego, а у Nike такой моделью может считаться Air Footscape Woven Chukka. Практически идеальные «уродливые кроссовки» сделал и испанский дизайнер Борис Биджан Сабери для Salomon. Если вы не боитесь экспериментов, то обязательно присмотритесь и к кроссовкам, которые выпускает один из ведущих домов моды Balenciaga.

A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Sep 22, 2017 at 3:42pm PDT

Кому все это нужно?

Целевая аудитория всех лимитированных коллекций, коллабораций и всяких странностей — сникерхэды, они же коллекционеры. Они складирируют коробки в отдельную комнату, раз в пару месяцев достают их, рассматривают и кладут обратно; носить кроссовки при этом совсем необязательно — тем более, что это может понизить их стоимость (если, конечно, кто-то захочет с ними расстаться). Сникерхэды бывают разные: кто-то собирает только «джорданы», кто-то — только то, что выпускает Канье Уэст, кто-то собирает модели по году выпуска. Среди обладателей самых главных моделей кроссовок есть и российские знаменитости разного калибра от LʼOne и ATL до Юрия Дудя. Правда, им кроссовки чаще всего достаются бесплатно — бренды дарят им пары, чтобы те появлялись в них на мероприятиях и продвигали их в соцсетях. Например, редактору «Медузы» Александру Горбачеву adidas подарил Yeezy Boost 750, и половина фейсбука чуть не умерла от зависти.

внезапное кармическое воздаяние за годы убеждения русских людей в божественной природе Канье Уэста #yeezyboost750 Опубликовано Александром Горбачевым 14 октября 2016 г.

Отдельный сюжет — перекупщики (для сникерхэдов они — самые ужасные люди на свете). Сами кроссовки их мало интересуют — в отличие от возможности их выгодно перепродать. Перекупщики могут работать и по заказу богатого клиента, который захотел во что бы то ни стало заполучить какую-то модель кроссовок. У тех, кто занимается перепродажами, как правило, есть свои связи с точками продаж, и почти любую пару они могут купить еще до официального релиза.

Какие конкретные модели кроссовок сейчас моднее всего и какие новинки ждать?

Кроссовки — это бизнес, где не стоит ждать откровений от малоизвестного производителя. Поэтому моду здесь задают три главных бренда: Nike, adidas и Air Jordan (который официально принадлежит Nike, но фактически стал самостоятельным). Самый ожидаемый релиз этого года готовят Nike. Это их долгожданный ответ Канье Уэсту за историю четырехлетней давности, когда рэпер ушел от них к adidas (как сообщали, за 10 миллионов долларов) и еще жаловался, что в Nike ограничивали его творческий потенциал. Компания все это время готовила реванш — и в октябре в США уже выпустили совместную коллекцию Nike X Off-White, которая называется The Ten. Ее сделал Вирджил Эбло — бывший стилист и креативный директор Канье Уэста, создавший свою марку Off-White. Именно Эбло руководил производством кроссовок Канье и Nike, а теперь вышел из тени. Его коллекция сделана на базе самых легендарных «найков», но Эбло практически пересобрал их заново. В России эти кроссовки должны появиться в ноябре — в московском ЦУМе, но будет на них электронная очередь или живая — пока непонятно.

A post shared by Off-White™ (@off____white) on Sep 3, 2017 at 11:16pm PDT

В числе других ожидаемых новинок — коллаборации Supreme и Nike с моделью Uptempo, Фаррелла с adidas NMD с коллекцией Human Race и почти вся новая коллекция Balenciaga. Кроме того, всегда интересно наблюдать за многолетним сотрудничеством adidas с американскими дизайнерами — Александром Вэнгом и Риком Оуэнсом. Правда, кроссовки Оуэнса всегда очень дорого стоят.

A post shared by Supreme (@supremenewyork) on Apr 24, 2017 at 6:59am PDT

Почему кроссовки стоят так дорого?

На самом деле по-настоящему дорого стоят только кроссовки люксового сегмента — те же Louis Vuitton или Gucci. При первичной продаже большинство кроссовок спортивных брендов, даже из лимитированных коллекций, стоят вполне обычных денег — от 7 до 12 тысяч рублей. Вообще же лимитированные коллекции бывают двух типов — на основе уже существующего силуэта (таких примерно 90%) и совершенно новые модели, и стоят они по-разному. Например, у Nike есть классическая модель кроссовок Air Max 97; на ее основе лос-анджелесский магазин Undefeated выпустил модель в честь своего 15-летия, а лондонский рэпер Скепта перепридумал ее в духе своего любимого Марокко. В российских магазинах обе модели стоили 11990 рублей — столько же стоят и обычные Air Max 97. Другое дело, что такие коллаборации тут же выкупают и перепродают с накруткой в интернете — например, в паблике TheMarket.

A post shared by SKEPTA FAN PAGE (@skeptagram) on Sep 2, 2017 at 7:50am PDT

Конечно, есть и совсем уникальные случаи — например, коллаборация Air Jordan с легендарной американской маркой уличной одежды Carhartt и Эминемом. Эти кроссовки выпустили в количестве всего 20 пар — чтобы собрать средства для благотворительного фонда актера Майкла Джей Фокса, который борется с болезнью Паркинсона. На аукционе, где они продавались, стартовая цена одной пары была 20 тысяч долларов; их купили рэперы Калед (он взял аж две пары), Дрейк, Трэвис Скотт и Бан Би. Еще одну пару купил актер Марк Уолберг. Остальные покупатели неизвестны, но эта модель изредка появляется у перекупщиков — цены на нее начинаются от полутора миллиона рублей за пару.

A post shared by Marshall Mathers (@eminem) on Nov 9, 2015 at 6:58pm PST

Совсем новые силуэты появляются на рынке где-то в десяти случаях из ста. Самый яркий пример — adidas Yeezy Boost. Хотя Канье Уэст использует технологии adidas (например, Primeknit — технологию бесшовного, «плетеного» трикотажного верха кроссовок), его модели оригинальны. Но даже они не стоят заоблачно дорого. 350-е Yeezy стоили 16 990 рублей, 750-е — 29 900. Правда, сейчас цены на них у перекупщиков начинаются от 39 тысяч рублей. Свои силуэты также создают Рианна с Puma, Стефен Карри с Under Armour, ЛеБрон и Коби Брайант с Nike, Рик Оуэнс и Раф Симонс с adidas.

Какие кроссовки могут быть хорошей инвестицией? За сколько их можно будет продать и когда?

Есть несколько моделей, цена которых многократно выросла с момента выпуска. Это, например, кроссовки, которые Nike сделали вместе с группой Wu-Tang Clan (сначала они стоили 150 долларов, сейчас — десять тысяч). Или первые в истории кроссовки, сделанные рэперами — это модель adidas Superstar, выпущенная совместно с группой Run-DMC в 1986 году. В зависимости от состояния эти кроссовки тоже могут стоить около десяти тысяч долларов. Но покупать старые выпуски, чтобы дождаться еще одного повышения — это плохой путь. Кроссовки все-таки сделаны из ткани, кожи и ниток. А это значит, что они могут со временем просто рассыпаться.

Кроссовки adidas Superstar, выпущенные с группой Run-DMC в 1986 году Adidas

Поэтому, если хочется инвестировать в кроссовки, то лучше покупать модели, которые выходят сейчас. Но и тут может поджидать неприятность: главный страх любого сникерхэда или перекупщика — это слово «ресток». Это значит, что кроссовки, которые считались редкими (и которые можно было перепродать в несколько раз дороже), могут неожиданно потерять в цене — потому что компания-производитель договорилась на новый тираж. Недавний пример — история с кроссовками Канье Уэста Yeezy Boost Zebra 350. Первый тираж (примерно тысячу пар) выпустили в начале 2017 года за 220 долларов. Уже через день на сайте у перекупщиков они стоили около трех тысяч. Многие перекупщики даже не выкладывали свои предложения, ожидая, что цена со временем еще поднимется. И вдруг в начале лета 2017 adidas неожиданно перевыпустил эту модель — причем сразу около 16 тысяч пар. Сейчас цена этих кроссовок — около 600 долларов.

A post shared by adidas Originals (@adidasoriginals) on Jun 13, 2017 at 6:58am PDT

Кроме этого втридорога можно перепродать модели, которые появлялись ограниченным тиражом только в избранных магазинах — у Nike такая линейка кроссовок называется Zero, у adidas — Consortium, у Puma — Select. С некоторыми из этих магазинов марки даже делают совместные лимитированные коллекции — как Puma X Patta или adidas NMD X Bape. Увы, российские магазины до таких тесных отношений с производителями пока не дожили: к нам приезжает десятая часть всего интересного, что выпускается в мире.

За какими моделями стоит охотиться на eBay? Можно ли там найти какую-то редкость недорого?

eBay пользоваться нежелательно — у этого сервиса пока отсутствует механизм подтверждения оригинальности, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Причем цена ничего не гарантирует — некоторые подделки продают очень дорого. Лучше искать на сайтах, которые специализируются именно на кроссовках: Grailed, Goat, Flight Club. Вашу покупку там даже проверят на подлинность за небольшую комисию — около пяти процентов от стоимости товара. Впрочем, на eBay иногда случаются чудеса. Например, недавно глава лейбла Rockafella Дэймон Дэш решил почистить гардероб и скинул через сайт несколько сотен пар из своей коллекции.

Какие кроссовки сейчас точно не стоит покупать?

Не покупайте подделки. Даже если продавец вас уверяет, что это «оригинальная реплика» (а для подделок есть и другие, более заковыристые названия). Недавно посчитали, что за один только август 2017 года в мире было продано в десять раз больше поддельных Yeezy, чем настоящих. Так что на любую интересную и редкую модель лучше посмотреть перед покупкой legit check — видео, где сравнивают настоящую и поддельную пара кроссовок. Желательно, чтобы продавец мог предоставить документы, подтверждающие подлинность товара — бирки, чек или даже так называемую «карточку подлинности», которая прилагается к некоторым моделям. Насторожить же должно отсутствие коробки, чека или дополнительных шнурков, которые обязаны быть в комплекте.

Эксперты пытаются отличить поддельные кроссовки от настоящих HYPEBEAST

Если кроссовки для вас больше, чем просто удобная обувь, то, пожалуй, не стоит покупать и масс-маркет — то есть рядовые модели спортивных марок. Пример такой коллекции ничем не примечательных кроссовок недавно показала в своем ролике блогерша Ясмин. Конечно, обычные кеды Vans, 574-е «ньюбэленсы» или адидасовские «стэнсмиты» — это хорошие, удобные и качественные кроссовки. Но не более того. Не стоит покупать и кроссовки, вокруг которых в России слишком много ажиотажа — в первую очередь это касается Yeezy и моделей Гоши Рубчинского. Во-первых, в них ходят все модники, а во-вторых, у этих моделей очень много подделок. Так что в любом случае вы будете выглядеть неоригинально.

A post shared by FILA (@filausa) on Jan 19, 2017 at 6:15am PST

Есть и несколько моделей, которые еще недавно были очень модными, но потеряли актуальность. Это — Converse X Comme des Garcons и совместная коллекция adidas с Йодзи Ямамото Y-3. И те, и другие очень хороши собой, но если вы готовы потратить на кроссовки больше десяти тысяч рублей, то можно найти что-то поинтереснее.

А есть недорогие и удобные кроссовки на каждый день, которые еще и модные?

Да. Тут надо сразу определиться — вас интересует вечная классика, кроссовки с особенной историей или вы просто хотите чего-то оригинального. Первая категория — это белые или черные Nike Air Force 1 Low, Dunk High и Cortez, Reebok Classic Leather, Common Projects, adidas Gazelle, одноцветные четвертые или десятые «джорданы», Nike Huarache и adidas Tubular. Это либо знаковые силуэты, либо просто удобные и красивые модели, которые точно можно будет носить и через пару лет.

A post shared by Flavio Girolami (@flaviogirolami) on Feb 17, 2017 at 12:05pm PST

Если же вам важна особенная история, то тут придется порыться. Сначала выберите понравившийся среди классических силуэтов, а потом ищите в интернете все имеющиеся расцветки и вариации, созданные на базе этой модели. Вы наверняка найдете что-то оригинальное — скажем, модель, придуманную под китайский Новый год, или вдохновленную каким-нибудь городом. Их придется поискать на сайтах-перекупщиках, но вероятность того, что вы найдете «свою» пару, очень велика. Если вас не пугает покупка б/у кроссовок, то на сайтах ресселеров можно найти и модников, распродающих свои коллекции по ценам ниже магазинных.

Air Jordan XII, выпущенные в честь китайского нового года Nike

Ели вам просто хочется чего-то оригинального, то вот пять актуальных пар, за которыми не надо особо гоняться, они доступны в московских магазинах и будут стоить потраченных денег: Bodega X Saucony, Puma XO Parallel X The Weeknd, adidas Tubular Invader Strap, Filling Pieces Low Top Astro Black, Air Jordan Retro IV BG.

Наконец, можно обзавестись собственным «кастомом»: самостоятельно украсить редкую пару изображениями или дополнительными элементами вроде нашивок. А если у вас есть знакомый хороший художник, попросите его разрисовать ваши белые высокие «эйрфорсы» или низкие «газелли», и круче кроссовок не будет ни у кого.

Где узнавать о том, что еще выходит и модно?

Все главное о кроссовках пишут в разделе Sneakers на сайте Highsnobiety (их аккаунт можно добавить и в инстаграме), на сайте sneakernews.com и на сайте Hypebeast. В твиттере стоит подписаться на Yeezy Mafia, а на русском языке про кроссовки пишет телеграм-канал «Хайп и Тренды». Для начала этого должно быть более чем достаточно.