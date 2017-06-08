На eBay продают раритетные кроссовки Apple. Они стоят как 20 айфонов

Аукционный дом Heritage Auctions продает на сайте eBay кроссовки, выпущенные компанией Apple в начале 90-х годов. Начальная цена — 15 тысяч долларов (850 тысяч рублей). Продавец оценивает кроссовки в 30 тысяч долларов. Аукцион начнется 11 июня.

Как рассказал сотрудник Heritage Auctions Леон Бенримон, он нашел кроссовки на гаражной распродаже в Сан-Франциско. Бенримон считает, что Apple выпустила всего две пары. Планировалось, что в них будут ходить сотрудники компании. «Эти кроссовки действительно уникальны. Они редко встречаются, их почти никто не видел», — заявил Бенримон.

В 2007 году такую же пару кроссовок продали за 79 долларов.