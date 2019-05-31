Норвежский дизайнер нарядил моделей в огромные воздушные шары. Но на самом деле это платья 🎈

30 мая в Лондоне на ежегодном показе в школе искусств Central Saint Martins, награду LʼOreal Young Talent Awards взял норвежский дизайнер Фредрик Хьераннсен. Он показал коллекцию нарядов, больше похожих на воздушные шары. Сначала модели выходили на подиум в огромных цветных пузырях, во время дефиле пузыри сдувались и получалось платье. Выглядит довольно странно:

Чтобы сдуть пузырь, модели нужно открыть специальный клапан, спрятанный внутри конструкции, рассказал дизайнер. При этом шар не надевается сверху на одежду, все детали соединены. По его словам, перед показом он долго испытывает каждый наряд на прочность. Бывало, что платья взрывались — но модели не страдали, обычно он сам испытывает их.

Самый большой пузырь в его коллекции достигает 10 метров в диаметре. Маленькие пузыри надуваются около 10 минут, большие — около часа.

Сейчас, судя по профилю в фейсбуке, дизайнер работает в модном доме Balenciaga, известном своими безумными идеями.