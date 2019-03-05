На Парижской неделе моды показали женскую сумку, которая помещается на ладони. В ней можно носить один наушник (или свой эмоциональный багаж)

На показе осенне-зимней коллекции на Неделе моды в Париже французский бренд Jacquemus представил уменьшенную версию сумки Le Chiquito. Миниатюрный аксессуар помещается в ладони, за что в соцсетях его уже прозвали чехлом для USB-флешек. Цену сумки пока не раскрывают.

Как это выглядит

Что туда поместится

один наушник

мятный леденец

серьги

небольшой шоколадный батончик

Что пишут в модных изданиях

Dazed: «Jacquemus, ваши маленькие сумочки выглядят все нелепее, но нам все равно нравится!»

Elle: «Я бы соврала, если бы сказала, что тренд на крошечные сумочки от Jacquemus меня не интригует. […] Впрочем, эта до абсурдного маленькая сумка вряд ли пригодится где-либо за пределами подиума».

Что пишут пользователи соцсетей