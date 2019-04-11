Пиксельные штаны и трусы с нарисованными застежками: Moschino выпустит коллекцию одежды по игре The Sims

Итальянский дом моды Moschino и авторы серии The Sims студия Maxis представили коллекцию одежды, вдохновленную видеоигрой.

Electronic Arts

Созданием коллекции руководил Джереми Скотт, ведущий дизайнер Moschino. Наряды напоминают одежду персонажей The Sims (в ней даже можно увидеть пиксели). Сами модели позируют на фоне декораций из игры.

Electronic Arts

Electronic Arts

Electronic Arts

Electronic Arts

Electronic Arts

Electronic Arts

Вся коллекция будет доступна с 14 апреля на сайте Moschino.

Moschino основана в 1983 году дизайнером Франко Москино. С 2013 года в коллекциях Moschino часто используются элементы массовой культуры и яркие детали. К примеру, в коллекции весна-лето 2019 все модели как будто раскрашены фломастером.

The Sims — видеоигра, симулятор жизни, вышедшая в 2000 году. Самая свежая часть игры, The Sims 4, вышла в 2014 году.