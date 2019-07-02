Производитель мебели IKEA выпустил бесплатный шрифт «Soffa Sans». Все буквы в нем составлены из диванов «Валлентуна» белого, серого и голубого цветов. IKEA назвала свой шрифт «самым комфортным в мире». Скачать его можно здесь.

IKEA

Создатели шрифта вдохновились недавним флешмобом в соцсетях, участники которого создавали крепости, лабиринты и другие (очень странные!) конструкции из диванов с помощью онлайн-планировщика помещений IKEA.

Идея создания «Soffa Sans» принадлежит британскому подразделению IKEA. Шрифт был разработан в сотрудничестве с digital-агентством Proximity London, пишет издание о рекламе, маркетинге и дизайне The Drum. Для создания букв использовались 1434 дивана «Валлентуна». Если бы кто-то решил воссоздать буквы «Soffa Sans» из реальных диванов, на их покупку ушло бы больше 134 тысяч долларов.