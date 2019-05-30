Помните гостиную из «Друзей»? IKEA воссоздала ее с помощью своей мебели 😲 А еще из «Симпсонов» и «Очень странных дел»

Мебельная компания IKEA воссоздала с помощью своих товаров интерьеры комнат из сериалов «Очень странные дела», «Друзья» и «Симпсоны». Фотографии с каталогом соответствующих предметов мебели опубликованы на сайте отделения в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Мы воплотили в жизнь знаменитые гостиные самых любимых семей всех времен, использовав сочетания мебели разных стилей и размеров — и по доступным ценам», — говорится в описании проекта.

Проект, которым занималось рекламное агентство Publicis Spain, был задуман как попытка привлечь внимание иностранцев. Они составляют в ОАЭ большинство населения, пишет испанское специализированное издание Reason Why.

Поиск предметов, похожих на обстановку комнат из сериалов, занял два месяца. Изображения для каталогов были созданы художником, однако IKEA планирует воссоздать комнаты и в реальных магазинах на Ближнем Востоке.

А теперь сравните с прототипами из сериалов. Чтобы увидеть полную версию изображений, нажмите на твит ниже.