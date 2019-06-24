На сайте IKEA есть виртуальный планировщик помещений — он подходит для кухонь, офисов или ванных. В приложении можно задать размеры комнаты и обставить ее по своему желанию, например, добавив столы, стулья или другую мебель. Но не все используют планировщик по назначению. Некоторым он нужен для создания диванных монстров.

Началось все с пользователя твиттера rudermensch. С помощью приложения IKEA он собрал диван за 15 тысяч долларов.

Пост разошелся в твиттере — так создание странных диванов превратилось в соревнование. Есть запутанные лабиринты…

крепости…

клетки…

и… ладно, честно говоря, мы и сами не знаем, что это!

Конечно, в итоге пользователи сложили в планировщике слово «диван» («couch») из самих диванов. Почему бы и нет!