Российское отделение IKEA опубликовало в своем инстаграме рецепт салата «Оливье» (Olivier), стилизованный под фирменные инструкции по сборке мебели и других товаров компании. IKEA советует добавить в салат колбасу и любовь в количестве одной штуки (да, этот ингредиент указан отдельно!).

Также в инструкции есть отсылки к кинофильму «Ирония судьбы» и популярному мему «Не ешь, это на Новый год». Рецепт заканчивается фразой «Happy New Olivyear».