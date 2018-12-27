шапито
IKEA опубликовала «инструкцию по сборке» оливье с колбасой. Один из ингредиентов — любовь
Meduza
Российское отделение IKEA опубликовало в своем инстаграме рецепт салата «Оливье» (Olivier), стилизованный под фирменные инструкции по сборке мебели и других товаров компании. IKEA советует добавить в салат колбасу и любовь в количестве одной штуки (да, этот ингредиент указан отдельно!).
Также в инструкции есть отсылки к кинофильму «Ирония судьбы» и популярному мему «Не ешь, это на Новый год». Рецепт заканчивается фразой «Happy New Olivyear».