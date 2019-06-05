IKEA показала роботизированную мебель для маленьких помещений. Это кровать, диван, стол и шкаф — и они ездят туда-сюда
IKEA представила роботизированную мебельную систему Rognan. Новинка рассчитана на маленькие помещения. Модуль состоит из кровати, шкафа, компьютерного стола и дивана. Отдельные части этого модуля можно складывать, а сам модуль — двигать по комнате, превращая ее в спальню, гостиную или рабочий кабинет.
Вот как это работает:
Хотите посмотреть кино? По нажатию кнопки на сенсорной панели кровать сама «уедет» внутрь модуля, освободив место для дивана. Нужно поработать? Переместите модуль (он же служит разделителем пространства) на середину комнаты и выдвиньте спрятанный в нем рабочий стол. То же самое и со сном — кровать также находится в модуле и складывается, когда нужно.
Система разработана совместно с Ori Living — американским стартапом, занимающимся производством роботизированной мебели.
Продажи начнутся в 2020 году в Японии и Гонконге. Цена на Rognan пока не объявлена.