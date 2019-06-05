IKEA представила роботизированную мебельную систему Rognan. Новинка рассчитана на маленькие помещения. Модуль состоит из кровати, шкафа, компьютерного стола и дивана. Отдельные части этого модуля можно складывать, а сам модуль — двигать по комнате, превращая ее в спальню, гостиную или рабочий кабинет.

Вот как это работает:

IKEA Today

Хотите посмотреть кино? По нажатию кнопки на сенсорной панели кровать сама «уедет» внутрь модуля, освободив место для дивана. Нужно поработать? Переместите модуль (он же служит разделителем пространства) на середину комнаты и выдвиньте спрятанный в нем рабочий стол. То же самое и со сном — кровать также находится в модуле и складывается, когда нужно.

Система разработана совместно с Ori Living — американским стартапом, занимающимся производством роботизированной мебели.

Продажи начнутся в 2020 году в Японии и Гонконге. Цена на Rognan пока не объявлена.