Житель Мичигана Говард Кирби в декабре 2019 года купил себе диван в комиссионном магазине. Он использовал его несколько недель и все это время ему казалось, что диван какой-то неудобный. Тогда его дочь вскрыла обшивку, чтобы посмотреть, что же с диваном не так, и оказалось, что он набит деньгами!

В общей сложности Кирби и его дочь достали из дивана более 40 тысяч долларов двадцати-, пятидесяти- и стодолларовыми купюрами.

WJBF

При этом адвокат, с которым проконсультировался Кирби, заявил, что он не обязан выяснять, откуда в диване деньги и вообще может оставить их себе. Однако Кирби решил, что так будет неправильно. Он сообщил о находке в магазин, работники которого вышли на женщину, которая принесла им этот диван. Выяснилось, что это диван ее дедушки, умершего несколько месяцев назад.

В итоге Кирби вернул женщине все деньги. «Я всегда думал, как бы я поступил, если бы оказался в такой ситуации. И теперь я знаю — и потому чувствую себя прекрасно», — сказал он. Диван Кирби оставил себе.