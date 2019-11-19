Жителям деревни в Англии уже пять лет подбрасывают деньги в пакетах. Полиция не может выяснить, кто и зачем это делает

Полиция английского графства Дарем уже пять лет пытается разгадать, кто же подбрасывает пакеты с деньгами жителям деревни Блэкхолл-Кольери. Первый подобный случай произошел в 2014 году. С тех пор нашли 12 пакетов с деньгами, четыре из них — в этом году.

Пакеты обычно оставляют на видном месте, так, чтобы их точно заметили (например, на асфальте у чьего-нибудь дома). В мешке всегда находится примерно две тысячи фунтов стерлингов. Местные жители относят обнаруженные пакеты в полицию. Но на деньги никто не претендует — и тогда их возвращают нашедшим в качестве награды.

Полицейские опрашивали жителей и организации, пытались через банки установить личность загадочного дарителя, но все без толку. На мешках не остается даже отпечатков пальцев! Полиция исключает, что пакеты могут принадлежать преступникам, и предполагает, что кто-то просто пытается помочь жителям Блэкхолл-Кольери.