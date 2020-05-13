Жутковатая девочка с лицом Дональда Трампа отвергает все-все обвинения: Джимми Киммел издевается над президентом с помощью дипфейков

Американский телеведущий Джимми Киммел не упустил возможности в очередной раз поиздеваться над президентом США Дональдом Трампом.

В эфире своего вечернего шоу Киммел показал видео с девочкой Лили, которую застали за тем, что она трогала еду своей собаки. Хотя ей строго-настрого запретили это делать! В разговоре с мамой девочка настойчиво все отрицает, хотя ее буквально поймали за руку.

Этот ролик напомнил ведущему Дональда Трампа: ранее президент утверждал, что COVID-19 не представляет особой угрозы для американцев, а теперь отрицает, что когда-либо говорил подобное. Ну и Киммел не был бы Киммелом, если бы не попросил с помощью дипфейка наложить на Лили лицо Дональда Трампа.

Получилось видео, в котором журналисты заваливают президента вопросами о пандемии, а тот сучит руками и отнекивается. Честно говоря, вышло жутковато. Даже страшнее, чем ребенок с лицом Илона Маска.

Jimmy Kimmelʼs Quarantine Monologue — Jimmy Responds to Pence & Trump Jimmy Kimmel Live