Осторожно: это видео может навсегда изменить ваше отношение к Илону Маску. Или к детям. Потому что это видео с ребенком, которому пририсовали лицо Маска. Мы предупреждали.

Baby Elon Musk Montage TheFakening

Теперь объясним, что происходит. Очевидно, это не настоящее лицо мальчика. Ребенок — герой старого видео «Самая милая нарезка с младенцем» скейтера Энди Шрока. Ну а лицо — от настоящего Илона Маска.

Жанр таких видео называется — в них с помощью нейросетей заменяют лицо человека в кадре лицом кого-то другого. «Дипфейки» стали особенно известны из-за порно, в котором лица актеров заменяли на лица знаменитостей, но есть и другие примеры использования технологии. Например, с ее помощью сделать Николаса Кейджа героем любого видео.

Nicolas Cage Deepfake onto Rami Malekʼs Academy Awards Press Conference TheFakening

Nick Cage DeepFakes Movie Compilation Usersub