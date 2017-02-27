Джимми Киммел вел «Оскар-2017». И это было отлично

Обычно Джимми Киммел ведет комедийное шоу на телеканале ABC. В 2017 году ему доверили «Оскар». И он справился со своей задачей.

Киммел открыл шоу длинной, политизированной, остроумной речью, в которой нашлось место и подколкам в адрес Мэтта Дэймона.

Jimmy Kimmelʼs Oscars Monologue Jimmy Kimmel Live

С Дэймоном у Киммела давняя война. И никаких перерывов на время «Оскара». Специально для церемонии Киммел снялся в издевательском ролике о фильме «Мы купили зоопарк» (2011) с Дэймоном в главной роли. «Он заставляет два слова звучать как три», — язвил комик.

Сразу после демонстрации этого ролика на сцене появились Мэтт Дэймон и Бен Аффлек — они объявляли следующих победителей. Но и тут Киммел насолил: он подговорил конферансье не произносить имя Дэймона (поэтому анонс прозвучал так: «обладатель двух „Оскаров“ Бен Аффлек и гость»), а сам дал команду оркестру начать играть музыку раньше.

Jimmy Kimmelʼs Tribute to Matt Damon at the Oscars Jimmy Kimmel Live

Из своего шоу на «Оскар» Киммел принес еще две традиции: издеваться над прохожими и заставлять звезд читать гадости о себе. В первом случае в зал впустили ничего не подозревающих туристов. Во втором — Натали Портман, Райан Гослинг, Джессика Честейн и другие зачитали очень гадкие твиты.

Mean Tweets — Oscars Edition Jimmy Kimmel Live

Кроме того, Киммел написал два твита президенту США Дональду Трампу прямо со сцены, изобразил с актером фильма «Лев» Санни Паваром сцену из «Короля Льва» и угостил сидящих в зале звезд сладостями, упавшими с потолка.