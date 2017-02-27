Джимми Киммел вел «Оскар-2017». И это было отлично
Обычно Джимми Киммел ведет комедийное шоу на телеканале ABC. В 2017 году ему доверили «Оскар». И он справился со своей задачей.
Киммел открыл шоу длинной, политизированной, остроумной речью, в которой нашлось место и подколкам в адрес Мэтта Дэймона.
С Дэймоном у Киммела давняя война. И никаких перерывов на время «Оскара». Специально для церемонии Киммел снялся в издевательском ролике о фильме «Мы купили зоопарк» (2011) с Дэймоном в главной роли. «Он заставляет два слова звучать как три», — язвил комик.
Сразу после демонстрации этого ролика на сцене появились Мэтт Дэймон и Бен Аффлек — они объявляли следующих победителей. Но и тут Киммел насолил: он подговорил конферансье не произносить имя Дэймона (поэтому анонс прозвучал так: «обладатель двух „Оскаров“ Бен Аффлек и гость»), а сам дал команду оркестру начать играть музыку раньше.
Из своего шоу на «Оскар» Киммел принес еще две традиции: издеваться над прохожими и заставлять звезд читать гадости о себе. В первом случае в зал впустили ничего не подозревающих туристов. Во втором — Натали Портман, Райан Гослинг, Джессика Честейн и другие зачитали очень гадкие твиты.
Кроме того, Киммел написал два твита президенту США Дональду Трампу прямо со сцены, изобразил с актером фильма «Лев» Санни Паваром сцену из «Короля Льва» и угостил сидящих в зале звезд сладостями, упавшими с потолка.
Hey @realDonaldTrump u up?— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) February 27, 2017
.@jimmykimmel lifts 8-year-old "Lion" actor Sunny Pawar into the air in reenactment of "Lion King" scene. https://t.co/mncktLKOo9 #Oscars pic.twitter.com/Kpa7Siu36B— ABC News (@ABC) February 27, 2017
Фото в анонсе: Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA