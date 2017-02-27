На «Оскаре» ошиблись с объявлением главного фильма года. Что это было?

Главный событием «Оскара-2017» стала премия за лучший фильм года, а точнее то, как ее вручали. Сперва актриса Фей Данауэей произнесла, что главная награда Киноакадемии достается фильму «Ла-Ла Ленд», главному триумфатору церемонии — но затем было объявлено, что это ошибка, и статуэтку получает драма «Лунный свет». «Медуза» рассказывает, что произошло.

К концу церемонии вручения «Оскаров» мюзикл «Ла-Ла Ленд» подошел в статусе однозначного фаворита — перед вручением приза за лучшую картину года у фильма Дамьена Шазелла было уже шесть статуэток. Объявлять победителя вышли легендарные актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти.

Как видно на видеозаписи, Уоррен Битти достает из конверта карточку с названием фильма-победителя и не может поверить своим глазам. Удивлена и Данауэй. Битти переглянулся с ведущим церемонии Джимми Киммелом и передал табличку с названием победителя своей коллеге по сцене — и она объявила, что обладателем звания лучшего фильма года стал «Ла-Ла Ленд». Новости об этом тут же опубликовали все издания, следившие за церемонией вручения «Оскара», в том числе телеканал ABC, которому принадлежат права на трансляцию. На сцену вышли продюсеры «Ла-Ла Ленда», чтобы получить седьмую за вечер награду фильма и произнести благодарственные речи.

Watch moment Warren Beatty appears to take a second look inside envelope for Best Picture. #Oscars https://t.co/okqF3W9eBX pic.twitter.com/WtTf20ot4V — ABC News (@ABC) February 27, 2017

Подержав в руке «Оскар», продюсер «Ла-Ла Ленда» Фред Бергер остановил празднование и заявил со сцены, что произошла ошибка — и на самом деле награда досталась не его фильму, а «Лунному свету», драме о жизни афроамериканцев.

Уоррен Битти сразу же объяснил, что его замешательство было вызвано странной карточкой с названием фильма-победителя — там было написано «Эмма Стоун. „Ла-Ла Ленд“». «Я не пытался пошутить», — объяснил актер свое промедление с объявлением победителя и продемонстрировал настоящую карточку с названием «Лунного света», которую ему уже успели передать. Ведущий Джимми Киммел в шутку заявил, что ему все-таки удалось испортить церемонию, а команда «Ла-Ла Ленда» передала «Оскар» законным обладателям.

Как именно к Битти (именно он вынес конверт с названием победителя на сцену) попала неправильная карточка с именем Эммы Стоун, неясно. По словам актрисы, которая получила свой «Оскар» за лучшую женскую роль прямо перед этим инцидентом, ее собственная карточка все это время была при ней. Имени актрисы на карточке лауреата «Оскара» за лучший фильм года вообще быть не должно — эту награду получают продюсеры. Более того, как видно на кадрах с церемонии, на конверте, который держал в руках Уоррен Битти, написано — «За главную женскую роль».