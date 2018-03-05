«Если вы услышите свое имя, не вскакивайте сразу»: Джимми Киммел на «Оскаре» шутил об ошибке с «Ла-Ла Лендом» и домогательствах в кино

Комедийный телеведущий Джимми Киммел второй раз подряд вел церемонию вручения «Оскара». В речи, открывавшей 90-ю церемонию, он вспомнил о путанице с конвертами, которая произошла в 2017 году.

Тогда сотрудники аудиторской компании PwC, которая организует голосование в Киноакадемии, передали на сцену неправильный конверт с названием фильма года, — и победителем по ошибке назвали «Ла-Ла Ленд».

«В этом году, услышав свое имя, не вставайте сразу же, — пошутил Киммел. — Дайте нам минутку». Он также процитировал председателя совета директоров PwC Тима Райана, который пообещал, что в 2018 году единственной задачей компании станет выдача правильных конвертов. «Просто любопытно: а что было вашей задачей предыдущие 89 лет?» — поинтересовался Киммел.

Монолог Джимми Киммела на вручении «Оскара» Jimmy Kimmel Live

Телеведущий посвятил часть своего выступления отношению к женщинам в Голливуде и обвинениям в домогательствах в адрес известных актеров и продюсеров. Он отметил, что Оскар — «самый любимый и уважаемый мужчина Голливуда»: держит руки на виду, не ругается и у него нет пениса.

«Голливуд так невежественно относится к женщинам. Мы сняли фильм „Чего хотят женщины“, и в главной роли был Мэл Гибсон», — заметил Киммел. Он упомянул продюсера Харви Вайнштейна, которого исключили из Киноакадемии после обвинений в домогательствах. Ведущий рассказал, что единственным членом академии, которого исключали ранее, был актер Кармине Кариди: в 2004 -м его выгнали за то, что он распространял копии фильмов, присланные ему для оценки. «Кармине Кариди наказали так же, как и Харви Вайнштейна, за то, что дал соседу кассету с фильмом „Фаворит“», — заметил Киммел.

Ведущий в своем выступлении вспомнил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», номинированный в 13 категориях (и выигравший главную награду): «Спасибо, Гильермо, мы навсегда запомним этот год как год, когда мужчины облажались так сильно, что женщины начали встречаться с рыбами».