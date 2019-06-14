Том Хэнкс украл парочку «Оскаров» и картонную фигуру самого себя. Все это, чтобы выиграть спор с Джимми Киммелом

На передачу американского телеведущего Джимми Киммела заглянул Том Хэнкс — человек с репутацией одного из самых добрых и обаятельных актеров Голливуда. Если коротко, Хэнкс — из тех людей, что заходят на обед в закусочную и покупают всем бургеры за свой счет.

Во время эфира Киммел заявил, что с такой безупречной репутацией актер может делать все, что ему вздумается, — и его даже не накажут. Поэтому Киммел предложил своему гостю украсть картонную фигуру с изображением себя из сувенирного магазина рядом со студией.

Jimmy Kimmel Live

Хэнкс согласился. Он умудрился быть милым даже во время кражи: актер общался с посетителями магазина, спрашивал, откуда они приехали, — и дал денег на бургеры.

В конце концов Хэнкс добрался до секции с картонными фигурами. Прежде чем забрать свою, актер изрисовал фигуру Мэтта Деймона, над которым уже более 16 лет издевается Джимми Киммел.

Кроме того, Хэнкс прихватил с собой несколько сувениров в виде статуэтки «Оскара», после чего спокойно вышел из магазина. А по дороге взял еще и хот-дог — естественно, ни за что не заплатив.