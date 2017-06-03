Том Хэнкс нашел самый жуткий небоскреб в Нью-Йорке и спросил в твиттере, что там. Ему рассказали, что здание использует АНБ

Актер Том Хэнкс опубликовал в твиттере фотографию нью-йоркского небоскреба Лог-лайнз-билдинг (Long Lines Building), поразившего его своим внешним видом — это 170-метровое облицованное гранитом здание, на котором не видно ни одного окна.

Здание было построено на Томас-стрит на Манхэттене в 1969–1975 годы для телекоммуникационной компании AT&T архитектором Джоном Уорником. В небоскребе располагалось оборудование для соединения звонков, совершаемых на дальние расстояния. Считается, что оно было спроектировано так, чтобы пережить ядерный взрыв.

«Это самое страшное здание из тех, что я видел. Что, черт возьми, происходит там внутри?», — написал Хэнкс.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm — Tom Hanks (@tomhanks) June 2, 2017

Подписчики Хэнкса стали выдвигать версии.

The national covfefe center — Jack Joseph (@Jack_Frodo) June 2, 2017

That is where nightmares are made — Joe Otterson (@JoeOtterson) June 2, 2017

This. This is what happens. pic.twitter.com/YDe5lXu4a1 — Alex Plotkowski (@ProbsMcGobs) June 2, 2017

I'm pretty sure Danaerys Targaryan keeps her dragons there. — Matt Koenig (@m44koenig) June 3, 2017

Кому-то дом напомнил описание министерства правды и министерства любви из романа «1984» Джорджа Оруэлла.

That's clearly the ministry of truth as described by George Orwell in 1984 pic.twitter.com/Y3Ksw06n3c — Ry Goodwyn (@RyGoodwyn) June 2, 2017

Другие обратили внимание, что дом похож на засекреченный небоскреб из нового сезона «Твин Пикса», где располагается странный стеклянный куб.

That's where they keep The Glass Box haaaa #TwinPeaks pic.twitter.com/CcgXn0f9oC — Crix Lee (@crixlee) June 3, 2017

Хэнксу прислали и много ссылок по делу — прежде всего, на прошлогоднее расследование издания The Intercept, посвященное этому зданию. Журналисты, изучив документы, переданные им Эдвардом Сноуденом, пришли к выводу, что в небоскребе расположен один из главных центров прослушки Агентства национальной безопасности США.

Во внутренних документах, как считает The Intercept, дом проходит под наименованием Titanpointe. В центре осуществляется прослушка телефонных переговоров, а также перехват данным в интернете. Компания AT&T, как писала газета The New York Times в 2015 году, сотрудничает с АНБ в слежке за пользователями интернета.