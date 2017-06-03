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Том Хэнкс нашел самый жуткий небоскреб в Нью-Йорке и спросил в твиттере, что там. Ему рассказали, что здание использует АНБ

Meduza
17:42, 3 июня 2017

Актер Том Хэнкс опубликовал в твиттере фотографию нью-йоркского небоскреба Лог-лайнз-билдинг (Long Lines Building), поразившего его своим внешним видом — это 170-метровое облицованное гранитом здание, на котором не видно ни одного окна.

Здание было построено на Томас-стрит на Манхэттене в 1969–1975 годы для телекоммуникационной компании AT&T архитектором Джоном Уорником. В небоскребе располагалось оборудование для соединения звонков, совершаемых на дальние расстояния. Считается, что оно было спроектировано так, чтобы пережить ядерный взрыв.

«Это самое страшное здание из тех, что я видел. Что, черт возьми, происходит там внутри?», — написал Хэнкс.

Подписчики Хэнкса стали выдвигать версии.

«Национальный центр covfefe»
«Здесь делают кошмары»
«Это. Здесь происходит это» (видео взято из недавнего скетча «Лифт с призраками» Saturday Night Live с участием Хэнкса)
«Не могу сказать тебе»
«Уверен, что здесь Дейенерис Таргариан держит своих драгонов»

Кому-то дом напомнил описание министерства правды и министерства любви из романа «1984» Джорджа Оруэлла.

Другие обратили внимание, что дом похож на засекреченный небоскреб из нового сезона «Твин Пикса», где располагается странный стеклянный куб.

Хэнксу прислали и много ссылок по делу — прежде всего, на прошлогоднее расследование издания The Intercept, посвященное этому зданию. Журналисты, изучив документы, переданные им Эдвардом Сноуденом, пришли к выводу, что в небоскребе расположен один из главных центров прослушки Агентства национальной безопасности США.

Во внутренних документах, как считает The Intercept, дом проходит под наименованием Titanpointe. В центре осуществляется прослушка телефонных переговоров, а также перехват данным в интернете. Компания AT&T, как писала газета The New York Times в 2015 году, сотрудничает с АНБ в слежке за пользователями интернета.

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