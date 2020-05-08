У Little Big вышел первый клип после отмены «Евровидения». Ильич стал гипнотанцором, который грабит казино

Группа Little Big выпустила клип «Hypnodancer» — первый после отмены «Евровидения» из-за пандемии коронавируса. В нем группа бандитов грабит казино, фронтмен группы Ильич танцует на столе, а посетители казино курят карандаши.

По сюжету, четверо членов банды ездят по казино. В одном из них Ильич в образе танцора вскакивает на стол и исполняет гипнотанец, после которого все игроки впадают в транс. Банда сгребает деньги со стола и направляется к следующему казино. Там Ильич встречает конкурента — гипнотанцора из группы The Hatters. В конце им приходится объединить свои навыки гипнотанца, чтобы победить общего врага.

Есть в новом клипе и отсылка к предыдущей песне «Uno», с которой группа должна была выступать на «Евровидении»: посетители казино играют в покер картами из одноименной настольной игры.

Кроме того, в клипе появляется карандаш с глазами и ухмылкой как у жирафика Рафика из «Шоу Гаффи Гафа», которое Илья Прусикин выпускал с проектом «Спасибо, Ева!» в начале 2010-х.