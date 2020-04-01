Little Big запустили конкурс «Карантиновидение 2020». Нужно написать песню и снять клип на телефон

Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней «Uno». Увы, конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Но лидер Little Big Илья Прусикин и блогер Эльдар Джарахов не смирились и запустили свой собственный конкурс под названием «Карантиновидение 2020».

Чтобы в нем поучаствовать, не нужно выходить из дома. Достаточно написать песню, снять на телефон минутный клип, выложить в инстаграм с хэштегом #карантиновидение2020 и отметить Little Big с Джараховым. Вот какие клипы уже доступны по хэштегу.

«Медуза» тоже провела свое альтернативное «Евровидение», в котором победили участники из Исландии. Ознакомиться с результатами можно тут.