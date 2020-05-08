IKEA выпустила инструкцию по тому, как построить Dömik, Vigvåm и Krepöst. Скорее хватайте подушки и пледы! 

Российское отделение IKEA опубликовало в инстаграме инструкцию по созданию детских домиков. Каждый тип домика получил свое название в стиле товаров IKEA: Dömik, Vigvåm, Palåtka, Norå, Krepöst, Zåmok. Домики предлагают собрать из подручных средств: столов, табуреток, пледов, гирлянд и подушек.

IKEA планирует каждую неделю публиковать в инстаграме фотографии домиков, которые выкладывают с хэштегом #явдомикеИКЕА.