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IKEA выпустила линию одежды. В тон постельного белья, кресел и диванов

Meduza
12:43, 1 мая 2018

Сеть магазинов мебели IKEA выпустила лимитированную линию одежды. Костюмы-тройки для мужчин и женщин спроектировал британский дизайнер Уильям Хант.

Костюмы сделаны из ткани, которые используются при производстве других продуктов IKEA. Цвета одежды перекликаются с цветами постельного белья, кресел и диванов, продаваемых в магазинах сети.

IKEA
IKEA

Костюмы IKEA нельзя купить — компания разыгрывает их на своем сайте. Участникам конкурса нужно рассказать, как они необычно используют текстиль в своих домах.

IKEA UK
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