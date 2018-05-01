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IKEA выпустила линию одежды. В тон постельного белья, кресел и диванов
Сеть магазинов мебели IKEA выпустила лимитированную линию одежды. Костюмы-тройки для мужчин и женщин спроектировал британский дизайнер Уильям Хант.
Костюмы сделаны из ткани, которые используются при производстве других продуктов IKEA. Цвета одежды перекликаются с цветами постельного белья, кресел и диванов, продаваемых в магазинах сети.
Костюмы IKEA нельзя купить — компания разыгрывает их на своем сайте. Участникам конкурса нужно рассказать, как они необычно используют текстиль в своих домах.