IKEA выпустила линию одежды. В тон постельного белья, кресел и диванов

Сеть магазинов мебели IKEA выпустила лимитированную линию одежды. Костюмы-тройки для мужчин и женщин спроектировал британский дизайнер Уильям Хант.

Костюмы сделаны из ткани, которые используются при производстве других продуктов IKEA. Цвета одежды перекликаются с цветами постельного белья, кресел и диванов, продаваемых в магазинах сети.

IKEA

IKEA

Костюмы IKEA нельзя купить — компания разыгрывает их на своем сайте. Участникам конкурса нужно рассказать, как они необычно используют текстиль в своих домах.