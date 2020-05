Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер видеоигры The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II» в русском переводе).

Прошло пять лет после событий первой части. Главные герои, Джоэл и Элли, обосновались в общине выживших в штате Вайоминг. Несмотря на нападения зараженных, жизнь тут идет своим чередом. Однако после некой трагедии (что именно произошло, не раскрывают) Элли вынуждена бросить все и отправиться в путешествие по постапокалиптической Америке. Девушке предстоит отомстить людям, которые разрушили ее жизнь.

Трейлер на русском

PlayStation Россия

Трейлер на английском

PlayStation Europe

The Last of Us Part II выйдет на PS4 уже 19 июня. В трейлере показан геймплей, записанный на PS4 Pro, более мощной версии обычной PS4.

Первую часть серии «Медуза» включила в список 25 лучших игр 2010-х.

Телеканал HBO уже начал работу над сериалом по мотивам первой игры. Сценаристами и продюсерами проекта назначены шоураннер мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин и Нил Дракманн — сценарист и креативный директор обеих частей The Last of Us.