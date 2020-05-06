Элли мстит — и никого не жалеет. Вышел жестокий трейлер The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер видеоигры The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II» в русском переводе).
Прошло пять лет после событий первой части. Главные герои, Джоэл и Элли, обосновались в общине выживших в штате Вайоминг. Несмотря на нападения зараженных, жизнь тут идет своим чередом. Однако после некой трагедии (что именно произошло, не раскрывают) Элли вынуждена бросить все и отправиться в путешествие по постапокалиптической Америке. Девушке предстоит отомстить людям, которые разрушили ее жизнь.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
The Last of Us Part II выйдет на PS4 уже 19 июня. В трейлере показан геймплей, записанный на PS4 Pro, более мощной версии обычной PS4.
Первую часть серии «Медуза» включила в список 25 лучших игр 2010-х.
Телеканал HBO уже начал работу над сериалом по мотивам первой игры. Сценаристами и продюсерами проекта назначены шоураннер мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин и Нил Дракманн — сценарист и креативный директор обеих частей The Last of Us.