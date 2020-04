Сиквел видеоигры The Last of Us выйдет на PlayStation 19 июня. Об этом сообщила компания Sony.

Первоначальной датой релиза было 29 мая. Выход игры был перенесен из-за пандемии коронавируса, так как она привела к логистическим сложностям с отгрузкой игры на физических носителях.

Помимо этого, Sony также объявила о переносе Ghost of Tsushima — игра выйдет 17 июля.

В The Last of Us действие разворачивается в постапокалиптическом мире спустя 20 лет после пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком.

Первая часть The Last of Us вышла в 2013 году. Игра получила всеобщее одобрение критиков и игроков, позже многие называли ее одним из лучших проектов 2010-х годов.