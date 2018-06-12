Элли дерется, танцует и целуется: первый геймплей игры The Last of Us. Part II

На игровой конференции E3 компания Sony показала первый геймплейный трейлер игры The Last of Us. Part II — второй части экшена про контрабандиста Джоэла и девочку-подростка Элли, которые пытаются выжить после глобальной эпидемии, превратившей людей в подобие зомби.

В сиквеле главной героиней становится повзрослевшая Элли. Трейлер включает сцену из мирного времени, в которой она танцует и целуется с новым персонажем — Диной. Также Элли показана во время жестоких боев после зомби-апокалипсиса. Протагониста первой части Джоэла в ролике нет.

The Last of Us Part II — E3 2018 Gameplay Reveal Trailer | PS4 PlayStation

Дата выхода игры пока не сообщается.