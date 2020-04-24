Англичанка случайно превратила своего ретривера в собаку-копилку 🐕

Англичанка Рэйчел Шарп подравнивала бороду своему мужу. Звук электробритвы напугал их маленького сына Кристиана. Чтобы успокоить его, Шарп подошла к своему золотистому ретриверу по кличке Эви. Она хотела показать, что даже собака не боится этого звука, а значит, все в порядке, и Кристиану не о чем волноваться. Именно в этот момент заинтригованная Эви прыгнула на хозяйку — и та случайно сбрила собаке немного шерсти на голове.

Шарп плакала и смеялась одновременно. Дело в том, что после стрижки Эви стала походить на живую собаку-копилку! Выстриженный участок шерсти по форме напоминал щель для монеток.

Эви весь вечер обижалась на неосторожную хозяйку. Но Шарп загладила вину с помощью взятки — кусочков курицы. Получив лакомство, Эви пришла в норму и больше не жаловалась на свою нелепую стрижку.