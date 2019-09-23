«Вася, спи!» Тренер Леонид Слуцкий загипнотизировал братьев Березуцких с помощью собаки

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший ЦСКА и сборную России, переквалифицировался в гипнотизеры. В его инстаграме появилась пародия на передачу «Удивительные люди», которая идет на телеканале «Россия 1». В одном из выпусков участвовала хозяйка шпица из Великобритании — там она с помощью собаки якобы усыпила 15 человек (а потом заставила поверить, что у них по 11 пальцев на руках).

Слуцкий же решил провернуть подобный эксперимент с семьей футболистов Алексея и Василия Березуцких. Тренер взял собаку и начал по очереди показывать ее собравшимся в комнате детям и взрослым. Как и в «Удивительных людях», после взгляда на собаку участники эксперимента тут же валились на пол. Но на Василии Березуцком гипноз дал сбой — футболист уснул только после грозного крика Слуцкого: «Вася, спи!».

Бонус!

Недавно Леонид Слуцкий в своем инстаграме предстал в образе клоуна Пеннивайза из фильма ужасов «Оно». «New look. Новый образ. Идет? 😂», — поинтересовался тренер.